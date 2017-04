Auto die slagbomen op camping omver reed is gestolen

ARNHEM - De auto waarmee de slagbomen en het bedieningspaneel van camping Maaszicht in Kerkdriel werden vernield, is waarschijnlijk gestolen. Dat meldt de politie. Het incident vond afgelopen nacht plaats.

De auto waarmee de vernielingen werden gepleegd werd daarna in brand gestoken op de camping. 'Wij houden er rekening mee dat de auto gestolen is. De geregistreerde eigenaar heeft vermoedelijk niks met deze zaak te maken', zo meldt een woordvoerder van de politie. Wie de auto bestuurde, is nog altijd onduidelijk. 'We hebben nog geen verdachte in beeld en er is nog geen motief bekend.'

De politie neemt in ieder geval vandaag de aangifte op van de eigenaresse van de camping. Vannacht zijn er al enkele mensen gesproken die stonden te kijken. 'We hebben daaruit nog geen concrete aanknopingspunten kunnen trekken', meldt de woordvoerder. 'Het enige dat we weten, is dat de verdachte zonder auto is verder gegaan.'

Getuigen gezocht

De politie heeft de uitgebrande auto vervolgens in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie roept getuigen op om zich te melden bij de politie. Dat kan via het nummer 0900-8844.

Gemeente in gesprek met camping

Op de camping vonden de laatste jaren al meer incidenten plaats. Zo is er eind 2015 nog iemand geliquideerd, ook werd er al eens opgetreden tegen illegale bewoning. De gemeente is daarom al een tijd in gesprek met de campingeigenaar. 'Ook dit incident geeft aanleiding om weer verder in gesprek te blijven', zegt een woordvoerster. De gemeente wil niet vertellen waarover de gesprekken gaan.

