Sint Jorisschool dubbel winnaar schoolvoetbal Borculo

BORCULO - Op woensdag 19 april werd het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Borculo gehouden.

Zeven meisjes teams en 14 jongensteams streden om de winst en deelname aan de halve finale op woensdag 10 mei in Neede, daarna komen de winnaars van die wedstrijden op woensdag 24 mei weer naar Sportpark de Wildbaan voor de Regiofinales.

De meisjes speelden in een halve competitie tegen elkaar en daaruit kwam aan het eind de kampioen.

De jongens

De jongens speelden in drie poules en de poulewinnaars gingen samen met de beste nummer 2 naar de halve finale. Fanatiek streden de teams om een plaats in de finale, want alleen dan maakte je nog kans op het volgende toernooi, en dat is natuurlijk toch wel heel erg leuk, nog een middag gezellig samen met je klasgenootjes voetballen.

Het was al bijna 6 uur, toen de secretaris van Reünie, Robert Rinders, de winnaars bekend maakte. Alvorens de prijzen uit te reiken, bedankte Robert eerst alle vrijwilligers, die ook vandaag weer met heel veel plezier een middagje hadden besteed aan alle jeugdige voetballertjes en voetbalsters.

Winnaars jongens:

1.St.Jorisschhol 6 na penalty’s winnaars

2. St. Jorisschool 5/6

3. van der Lugtschool 5/6

4. Heuvelschool 6

Winnaars meisjes:

1. St.Jorisschool 1 18

2. Heuvelschool 2 15

3. St.Jorisschool 10

4.Heuvelschool 1