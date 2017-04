Slechte cijfers? 'Ga maar in de leer bij een mode-ontwerper'

ARNHEM - Leerlingen van VMBO school 't Venster in de Arnhemse wijk Klarendal zijn in de leer bij ontwerpers in het Modekwartier. Het zogenoemde meester-gezelproject is voor leerlingen die moeite hebben met sommige onderdelen op school. Door in de praktijk bezig te zijn moet de motivatie voor school terugkomen.

Door tien weken lang één ochtend per week met een ontwerper mee te lopen moet het fanatisme voor school terugkomen, daarmee zouden goede schoolresultaten moeten volgen. De 16-jarige Siënna van Wordragen is een van deze leerlingen. Op school was ze niet meer gemotiveerd, maar dankzij het project krijgt ze meer zelfvertrouwen en heeft ze ook meer zin in de andere vakken. 'Het is een soort van oppepper. Mijn cijfers zijn een stuk beter sinds ik dit project doe.' Ontwerper Gregorie Bolder en Siënna werden aan elkaar gematcht nadat Siënna interesse toonde in de manier van werken bij Gregorie. Zij recyclet namelijk kleding tot stoere nieuwe kleding. Haar 'Meester' vindt het Meester/Gezel project een goed initiatief; 'Er zijn leerlingen die op de één of andere manier anders meekomen en moeite hebben met school. Dan is de praktijk duidelijker. En er kan zo maar een talent tussen zitten!' In juni zullen de leerlingen tijdens de Nacht van de Mode hun resultaten laten zien. De eerste drie ontwerpers die aan het project mee doen zijn Chris Meijers, Mirte Engelhard en Gregorie Bolder van studio Bolder. Als het goed uitpakt dan moet het meester-gezelproject in de toekomst een breder vervolg gaan krijgen. Het project is een samenwerking tussen Kunstbedrijf Arnhem, VMBO 't Venster en Studio Ryn.