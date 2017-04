Jubileumeditie Marikenloop in geheel nieuwe stijl

Foto: Stichting Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN - De 15e editie van de Marikenloop in Nijmegen op zondag 21 mei is geheel vernieuwd. Zo wordt het Radboud Sportcentrum ingeruild voor het naastgelegen Park Brakkenstein en is een nieuwe afstand in het leven geroepen. In het park bevindt zich naast de start en finish ook een festivalterrein met een shopping zone, workshops zoals bootcamp en yoga, een groot muziekpodium en allerlei foodtrucks

Naast het festivalterrein waar deelneemsters voor en na hun wedstrijd van alles kunnen doen, zijn ook de parcoursen veranderd. Alle routes gaan door de wijk Brakkenstein en voor het grootste gedeelte door bosgebied Heumensoord. Daarnaast kent de Marikenloop at the park een 7,5 kilometer parcours naast de al langer bestaande 5 en 10 kilometer. Op de route van deze nieuwe afstand komen de deelneemsters voor een bijzondere keuze te staan: halverwege moet gekozen worden tussen een moeilijke of makkelijke lus van ruim 100 meter. Het is de eerste keer dat Marikenloopsters onderweg zelf een route kunnen kiezen.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden