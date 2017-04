'Muziek aan ziekenhuisbed geeft verlichting'

NIJMEGEN - Muziek geeft afleiding aan zieke kinderen en hun ouders, vinden Tjakina Oosting en Marieke van der Heyden. Ze zijn professioneel cellist en oprichters van het project 'Muziek aan bed'. Nu zijn ze op zoek naar musici die ook hart hebben voor kinderen.

Op donderdag 6 april waren Oosting en Van der Heyden in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen. De twee cellisten speelden op een krukje en gaven zo afleiding aan kinderen en hun ouders. 'Het raakt me', vertelt een moeder, 'met alle ellende die je meesleept. Helemaal als mijn zoon het zo mooi vindt.'

De cellomuziek brengt volgens de musici veel teweeg die in het ziekenhuis een moeilijke tijd doormaken. 'Wij merken dat muziek heel veel kan betekenen voor deze kinderen, muziek kan een soort van verlichting brengen. We denken zelfs dat het helpt bij het genezingsproces.'

Wie wil helpen?

Door de groeiende vraag naar muziek aan bed is de stichting op zoek naar meer professionele cellisten om in de ziekenhuizen op te kunnen treden. Doel is meerdere setjes cellisten te vormen die op goed niveau cello, of een ander instrument kunnen spelen. Iedereen kan zich aanmelden, maar het is wel handig als je oog hebt voor wat het spelen bij patiëntjes losmaakt, vertellen de cellisten.

Een uitgebreide reportage van het bezoek aan het kinderziekenhuis in Nijmegen is zondag te zien op televisie bij Omroep Gelderland, vanaf 17.290 uur in Gelderland Helpt met Sonja Booms.

Zie ook: Aanmelden voor het project via de website van Gelderland Helpt