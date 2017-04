Opnieuw ziekenhuisbacterie in Rijnstate

ARNHEM - Opnieuw is er een ziekenhuisbacterie gevonden in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het gaat dit keer om de Acinetobacter, die bij vier patiënten is aangetroffen. Voor gezonde mensen is de bacterie ongevaarlijk, maar voor mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie infecties veroorzaken.

Deze infecties zijn moeilijker te behandelen omdat de ziekenhuisbacterie ongevoelig is voor antibiotica die normaal worden voorgeschreven. Patiënten die deze bacterie hebben, worden in isolatie verpleegd om verspreiding te voorkomen.

Onderzoek

Om verdere verspreiding te voorkomen krijgen deze week zo’n 200 oud-patiënten die in contact zijn geweest met de vier besmette patiënten de vraag om zich bij de huisarts ook te laten testen op de Acinetobacter. De huisarts maakt uitstrijkjes van de keel, anus en eventuele wonden. Deze worden onderzocht op de aanwezigheid van de Acinetobacter. Na ongeveer een week is bekend of de ziekenhuisbacterie wel of niet is aangetroffen. Een behandeling is vervolgens niet nodig, de bacterie verdwijnt vanzelf uit het lichaam.

VRE-bacterie

Een aantal van deze 200 oud-patiënten ontvangt ook een brief over de VRE-bacterie waar Rijnstate sinds vorig jaar december ook mee te maken heeft. Er is een kleine kans dat zij ook deze bacterie bij zich dragen.

Logisch

Volgens woordvoerder Wouter van der Horst van de Nelderlandse Vereniging van Ziekenhuizen is het logisch dat bacteriën vaak voorkomen in ziekenhuizen. 'Zowel gezonde als zieke mensen dragen de bacteriën bij zich en in ziekenhuizen kunnen die bacterién zich makkelijk verspreiden'. Bovendien zijn ziekenhuizen zelf ook veel alerter op hygiene en daardoor worden ook vaker besmettingen ontdekt, aldus Van der Horst.

