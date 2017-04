Tegenstanders koeienstal Wichmond komen nu zelf met plan

WICHMOND - Je kunt alleen roepen en schreeuwen dat je het niet eens bent met wat er in je achtertuin gebeurt, maar je kunt ook zelf opstaan en een plan bedenken. Dat hebben 187 mensen in het buurtschap Delden, bij Wichmond gedaan.

De buurt is al langere tijd in het nieuws omdat ze tegen de plannen van miljonair Kees Koolen zijn. Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied bespreekt, grijpen ze hun kans. 'Wij hebben verschillende keren met elkaar om tafel gezeten', zegt bewoner Paul Valk. 'Het was niet makkelijk want de belangen tussen boeren en burgers liggen ver uit elkaar, maar we zijn toch samen tot een plan gekomen en dat vind ik best bijzonder'.

Buurtbewoners willen dat de gemeenteraad een maximering instelt. 'In ons plan kan er een boerderij komen van zo'n 400 dieren en dat is volgens mij echt aanvaardbaar', zegt Valk. Melkveehouder Henk Harmsen vult aan. 'Als je kijkt naar dit gebied en de boerderijen die hier zitten, dan kunnen we allemaal groeien. Op deze manier hebben familiebedrijven een kans om te overleven.'

Wethouder raadt af akkoord te gaan

De afgelopen weken hebben de inwoners van het buurtschap volop gelobbyd bij de politiek. 'De meesten vinden het geen slecht plan', zegt Valk. Vraag is of ze vanavond tijdens de bespreking van het bestemmingsplan iets gaan doen met de het plan van de buurt. Wethouder Arno Spekschoor raadt de gemeenteraad af om hier iets mee doen.

'Dat kan de gemeenschap echt heel veel geld gaan kosten. We hebben het hier over een eigendom waar rechten op zitten en dat kunnen we niet zomaar afnemen. Het is mooi dat de buurt mee denkt, maar als we dit gaan inperken dan kost dat gewoon veel geld,'

Koolen wacht af

Marcel Schiphorst, zaakwaarnemer van Kees Koolen, laat in een reactie weten: 'Beleid maken op alleen Polweg 6 kan niet. Er zijn genoeg kaders om dat binnen de toelaatbare grens te houden en daar hoeft geen bovenwettelijk beleid voor geschreven te worden. We zullen deze week zien hoe het bestemmingsplan wordt vastgesteld.'

Plannen

Koolen heeft twee aanvragen ingediend bij de gemeente voor de bouw van een koeienstal aan de Polweg in Wichmond. In Fase 1 wil hij een bedrijf bouwen voor maximaal 100 dieren. De rechter heeft onlangs gezegd dat deze fase door kan gaan. In fase 2 wil hij het bedrijf uitbreiden naar 138 melkkoeien, 200 stuks vrouwelijk jongvee en 50 fokstieren. Koolen wilde ook nog een fase 3 indienen, maar dat heeft hij nooit gedaan. Koolen wil vooral embryo's produceren voor zijn bedrijf in Brazilië

