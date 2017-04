Spelers De Graafschap trainen liever op gewoon gras

DOETINCHEM - De Graafschap gaat spannende dagen tegemoet. Vrijdag valt de beslissing of de club uit Doetinchem aan de haal gaat met de periode.

In aanloop naar het laatste duel van de vierde periode traint De Graafschap de hele week op echt gras bij amateurclub SVDW in Doetinchem. De wedstrijd vrijdag tegen Almere City wordt echter op kunstgras afgewerkt. 'Maar de jongens trainen liever op gewoon gras en zij moeten spelen. Ik niet', zegt trainer Henk de Jong.

Spiergestel

'Ik begrijp het ook wel, want onze ondergrond verandert iedere week weer. Vrijdag speel je op kunstgras in Volendam en twee dagen later is het bij ons weer anders. Voor het spiergestel is dat niet allemaal niet zo best. We doen het zo deze week, want het gaat om de jongens. Die moeten zich prettig voelen', aldus De Jong.

Wapen op links

De Graafschap moet het aan de competitieweg in Almere nog stellen zonder Andrew Driver. De aanvallende back heeft nog te veel last van een liesblessure en ontbreekt vrijdag zeker. 'Het is jammer, want hij is echt een wapen op links voor ons. Robert Klaasen verwacht ik wel terug. Hij kan weer spelen', meldde De Jong woensdagavond.

Afhankelijk van Cambuur

Als Cambuur Leeuwarden punten morst in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk en De Graafschap wint zelf zijn de play-offs een feit. Bij een nederlaag van Cambuur heeft De Graafschap genoeg aan een gelijkspel. Beide ploegen staan gelijk in punten, maar de Friezen hebben een veel beter doelsaldo. De play-offs geven recht op het spelen van promotiewedstrijden.