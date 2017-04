Komende uitzending: Wouter Hamel, voor je plezier naar het gevang en het Bronbeekfestival

ARNHEM - Donderdag 20 april in UIT met Esther

Esther gaat naar Doetinchem. Daar gaat ze op zoek naar iemand die wel zin heeft in een avondje swingen op jazz muziek! Want Wouter Hamel staat op het programma.

En niet naar de woonboulevard met Pasen, maar naar de gevangenis. Afgelopen weekend kon je zonder strafblad, de Koepel gevangenis in Arnhem bezoeken voor een rondleiding.

Het gaat niet om de snelheid, maar om de balans. Aanstaand weekend vindt het EK Trial plaats in Zelhem. Een motorevenement met internationale allure. En daar zijn ze maar wat trots op in het dorp. Wij namen alvast een voorproefje.

Verder blikken we samen met beelden kunstenaar Thelma de Lang alvast vooruit op het Bronbeekfestival dat zondag in Arnhem is. En uiteraard heeft Esther nog veel meer leuke tips.

Kijken dus! Donderdag 20 april om 17.20.