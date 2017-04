Kippen weer naar buiten na ophokplicht: 'Ze zijn alleen niet zo blij als koeien'

BARNEVELD - De kippen mogen eindelijk weer naar buiten na een ophokplicht van vijf maanden. Door de vogelgriep moesten de dieren binnen blijven, maar nu is het gevaar geweken en mogen de kippen weer buiten scharrelen.

Waar we mooie taferelen zien als de koeien weer naar buiten gaan, is dat bij de kippen absoluut niet zo. 'Kippen zijn niet blij als ze naar buiten moeten', zo vertelt Gina van Elten, pluimveehoudster in Barneveld.

'Kippen hebben namelijk een bepaald ritme op de dag. Ze beginnen met eten, drinken en het leggen van een ei. Dan gaan ze rond tien uur naar buiten. Je ziet dat ze nu wat onwennig zijn, er komt maar een enkeling naar buiten. Dat heeft met dat ritme te maken', aldus Van Elten.

'Geen beleving'

Daarnaast denkt de Barneveldse pluimveehoudster dat kippen niet echt een beleving hebben bij wat er is gebeurd de laatste maanden. Ook niet nu ze naar buiten mogen terwijl het best koud is. 'Maar kippen hebben geen hekel aan de kou, eerder aan fel zonlicht.'

Van Elten zegt dat veel pluimveehouders door de ophokplicht te maken hebben gekregen met een financiële strop. Het ei werd de laatste maanden verkocht als een scharrelei en niet als vrije uitloopei. Dus kreeg men een lagere prijs voor het ei. Nu is dat over en is er een enorme opluchting in de streek.'