Koude nacht in Gelderland, temperaturen ver onder nul

ARNHEM - Gelderland heeft een koude nacht achter de rug. Op waarnemingshoogte werd het -4 tot -5 graden.

Maar vlak boven de grond, op 10 cm was het veel kouder. In het Rivierengebied werd het daar min 8 en in Hupsel bij Winterswijk werd het zelfs min 9,2 graden, zo meldde Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen.

Goed voorbereid kamperen

Op camping de Wije Werelt in Otterlo waren de kampeerders goed voorbereid. Veel moderne caravans zijn goed geïsoleerd en hebben soms zelfs vloerverwarming. Dat het aan de grond min 8 was, hebben de kampeerders niet meekregen, zo merkte verslaggever Niels Kater:

Maar na vannacht is het gedaan met de nachtvorst. Komende nacht daalt het kwik naar 5 graden. Overdag wordt het morgen tussen 14, in het Rijk van Nijmegen zelfs 15 graden.