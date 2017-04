Gevaarlijke medicijnen verloren

ARNHEM - De politie is op zoek naar medicijnen die gisteren verloren zijn in Arnhem. Ze zijn gevaarlijk voor kinderen.

De medicijnen zijn gister door een bewoner afgehaald, maar onderweg zijn de pillen verloren. Dat moet gebeurd zijn in Klarendal, 'T Broek of het centrum van Arnhem. De medicijnen zitten in een doorzichtig potje met een witte dop en in een wit kartonnen doosje.

Als u de medicijnen gevonden heeft, kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.