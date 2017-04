Slagbomen camping omver gereden; auto in brand gestoken

KERKDRIEL - In de nacht van woensdag op donderdag zijn met grof geweld de slagboom en de bedieningskasten van camping Maaszicht uit de grond gereden. Daarna werd de auto, waarmee dit gebeurde, voor de receptie van de camping in brand gestoken.

Het incident vond plaats rond half twee vannacht, toen een groene Mazda meerdere malen inreed op de slagboom en de bedieningskasten. Ook een hek en een grote plantenbak werden geraakt. De auto werd daarna doelbewust in brand gestoken, zo meldt een medewerker van de camping.

De brandweer kwam vervolgens snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Wel brandde de auto volledig uit en sprong een van de ruiten van de receptie door de hitte.

Auto in beslag genomen

De politie nam de uitgebrande auto vervolgens in beslag voor verder onderzoek. Ook werden er tijdens het blussen getuigenverklaringen opgenomen. Er zijn voor zover bekend nog geen verdachten aangehouden.

Opvallend is nog dat de vernielde slagboom juist woensdag gerepareerd was, nadat de slagboom eerder ook al vernield zou zijn.

Liquidatie

Op camping Maaszicht ging het in 2015 ook al mis, toen op oudjaarsdag een man in zijn auto werd beschoten toen hij de camping verliet. Die man werd later geliquideerd in Hoenzadriel.

