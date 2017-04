Douwe Macaré op weg naar Tokio 2020

Foto: Pexels

WILP - Hij mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar Douwe Macaré zit in de Nederlandse selectie skateboarden, die zich gaat richten op de Olympische Spelen in Tokio over drie jaar. Skateboarden is dan voor het eerst Olympisch.

De Nederlandse Skateboard Federatie maakt vandaag de selectie bekend. Dat gebeurt op sportcentrum Papendal bij Arnhem. Het doel van de Nederlandse bond is om twee skateboarders voor de spelen geplaatst te krijgen. Macaré zou daar één van de kanshebbers voor zijn. Hij behoort tot de Nederlandse top bij de mannen en was twee jaar geleden nog Nederlands kampioen. Jeugd De 17-jarige Lars de Weerd uit Gorssel is opgenomen in de jeugdselectie. Hij kan zich ook nog richten op de spelen, maar wellicht ook vooral op de periode daarna. Status Degene die er mede voor moet zorgen dat de skateboarders naar Tokio gaan is bondscoach Sjoerd Vlemmings uit Lochem. Hij maakt vandaag de twintig namen bekend van de skateboarders die in de A-selectie en jeugdselectie zitten. Verder zal hij de komende tijd ook nog druk zijn om voor het skateboarden een hogere status te werven bij NOC/NSF om zo goede randvoorwaarden te krijgen voor de sporters.