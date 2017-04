Oorzaak grote brand voormalig azc nog onduidelijk

WAPENVELD - In het oude azc Ennerveld aan de Molenweg in Wapenveld heeft woensdagavond opnieuw een grote uitslaande brand gewoed. Ruim twee weken geleden ging al een groot deel van het pand verloren.

De hulpdiensten schaalde na de melding groot op omdat de vlammen leken over te slaan naar het nabijgelegen bos. De brandweer wist dat te voorkomen en had het vuur snel onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het pand is tot de grond toe afgebrand.

Tot 2006 azc

Ennerveld werd tot 2006 gebruikt als azc. Er woonden zo'n 600 asielzoekers. Na de sluiting kwam het gebouw leeg te staan.

