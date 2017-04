LUNTEREN - In het buitengebied van Lunteren is woensdagavond een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer liep daarbij onbekende verwondingen op.

Het ongeval gebeurde net voor 22.00 uur op de Klomperweg. De toedracht is niet bekend.

Naar het ziekenhuis

De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval was ook een traumahelikopter opgeroepen.

De Klomperweg was tijdelijk afgesloten voor onderzoek.