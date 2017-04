Gestolen Audi teruggevonden in garage; 3 aanhoudingen

Foto: politie Zutphen

EERBEEK - Een Audi die maandag was gestolen in Apeldoorn, is teruggevonden in Eerbeek. Agenten troffen de auto woensdagmiddag aan in een garage in het dorp.

Alerte buurtbewoners tipten de politie over een verdacht geparkeerde wagen in de wijk. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek de Audi al te zijn weggereden. Het bleek om een gestolen auto te gaan. Na onderzoek trof de politie de wagen aan in een garage aan de A.C.W. Staringstraat. Daar konden ook drie verdachten worden aangehouden. Ze zijn in Apeldoorn in de cel gezet voor heling. De Audi is in beslag genomen.