Man dreigt zichzelf en zoon wat aan te doen na huiselijk geweld

Foto: Bart Meesters

HEEREWAARDEN - Op een camping in Heerewaarden is een man aangehouden voor huiselijk geweld tegen zijn partner. Na het incident dreigde de man zichzelf en de aanwezige zoon wat aan te doen. In zijn caravan was ook een gasfles aanwezig.

De politie heeft de man uiteindelijk uit de caravan weten te praten. De brandweer heeft metingen verricht, maar daar werden geen bijzondere waarden bij ontdekt. Wel moest een aantal mensen uit de omliggende caravans uit voorzorg naar buiten. Waarmee de man precies heeft gedreigd, kan een woordvoerder niet zeggen. De politie werd getipt door de partner die na het incident alarm sloeg.