Partij brillen buit bij inbraak; daders laten kraaienpoten achter

WAGENINGEN - Twee inbrekers hebben dinsdagnacht tijdens hun vlucht voor de politie in Wageningen kraaienpoten op de weg gestrooid. Meerdere dienstwagens reden eroverheen met lekke banden tot gevolg.

De inbrekers werden die nacht betrapt bij een opticien aan de Hoogstraat. Een voorbijganger zag dat het duo in allerijl brillen uit de rekken griste en belde de politie. Vier eenheden gingen daarna in de omgeving op zoek naar de daders. Die waren inmiddels met een grote hoeveelheid brillen gevlucht op een scooter.

Een ander team zag de vermeende daders kort daarna met hoge snelheid in de richting van Veenendaal rijden. Op de Wageningselaan waren de twee ter hoogte van de Rauweveldseweg ineens uit het zicht verdwenen. Het vermoeden was dat ze zich daar ergens schuilhielden.

Drie aanhoudingen

Even later werden even verderop in Veenendaal drie mannen aangehouden. Ze reden in een auto waarin inbrekerswerktuig lag. Of ze betrokken zijn bij de inbraak wordt onderzocht. De verdachten, een 41-jarige man uit Vlaardingen, een 34-jarige man uit Assen en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn in de cel gezet.

De politie zoekt nog getuigen die de twee inbrekers op hun donkere (mogelijk rode) scooter hebben zien rijden. Ze waren gemaskerd, droegen donkere kleding en hadden een grote zak bij zich.