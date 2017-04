Varkenshouder: 'Ik was geen leuk persoon meer voor mijn vrouw en kinderen'

LAREN - De twinkeling lijkt terug in de ogen van varkenshouder Michel Schoneveld. Een jaar geleden zag hij het allemaal niet meer zitten. 'Een werknemer en tevens goede vriend en sparringspartner overleed. Ik dacht: ik doe er een schepje bovenop en dan komt het goed'. Maar het kwam niet goed voor de 44-jarige agrariër uit het Gelderse Laren.

'Ik heb altijd al een kort lontje, maar vorig jaar had ik helemaal geen lontje meer. Ik was geen leuk persoon meer. Niet voor mijn vrouw en kinderen en niet voor mezelf.' De crisis in de sector, mensen die aan hem trokken en vooral zelf geen keuzes kunnen maken; schoneveld zag het niet meer zitten en schakelde de hulp in van Paulien Hogenkamp.

Foto: Omroep Gelderland

Koffiedrinken en luisteren

Hogenkamp is agrarisch coach en helpt boeren om weer licht aan het einde van de tunnel te zien. 'Eigenlijk doe ik niets. Koffiedrinken en luisteren', lacht ze. 'De boeren doen het echt zelf. Ik geef geen advies, geen richting. Nee', vult Schoneveld aan. 'Ze heeft niet zo veel gedaan, maar aan de andere kant ook wel weer heel veel.'

Door te praten en te kijken waar de problemen voor Schoneveld zaten, heeft hij zijn hoofd weer leeg gekregen. 'Als mensen hun hoofd leeg hebben, dan kun je creatief zijn en dan ontstaan de mooiste ideeën', legt Hogenkamp uit.

Alle boeren kunnen helpen

Hogenkamp zegt dat ze de afgelopen jaren iedere boer heeft kunnen helpen. 'Tenzij iemand echt ziek is, dan heb ik hem doorverwezen naar collega's.' Volgens beiden is het belangrijk dat boeren zelf hulp inroepen. 'Ze moeten het echt zelf doen, ik ga echt niet zomaar boeren bellen', zegt Hogenkamp.

Door de problemen in de verschillende agrarische sectoren hebben veel boeren het mentaal en financieel lastig. 'Dat was vroeger ook, daar ben ik van overtuigd', legt Hogenkamp uit. 'Maar er werd nooit over gesproken en nu zie je dat de drempel toch lager wordt en dat boeren ook onderling met elkaar praten.'