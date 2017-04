Steuntje in de rug voor rattenopvangen tijdens speciaal evenement

MALDEN - Ze bestaan, liefhebbers van ratten. Sterker nog sommigen beschouwen de tamme variant als een ideaal huisdier: ze zijn sociaal en mensgericht, wassen zichzelf de hele dag door en zijn zeer aaibaar.

Een aantal van die liefhebbers gaat zelfs zover dat ze een eigen rattenopvang beginnen waarin tientallen dakloze en afgedankte ratjes een nieuw thuis met goede verzorging vinden.

Om hen te ondersteunen wordt voor ratten- en dierenliefhebbers zondag 23 april in Malden het eenmalige evenement 'Dag van de Rattenopvang' georganiseerd.

Dierenartskosten

'Je hebt geen idee van wat er allemaal bij komt kijken om een rattenopvang te hebben', vertelt de Nijmeegse mede-organisator Dion van Alem. 'De kooien moeten wekelijks verschoond worden, voer, bodembedekking en vooral veel dierenartskosten. Ratten zijn nu eenmaal gevoelig voor allerlei aandoeningen. We hebben het over honderden euro's per maand, en daar staan weinig inkomsten tegenover.'

En dus moet het evenement geld opbrengen voor de weldoeners. En we willen mensen laten weten dat ze ook ratten uit een opvang kunnen halen, in plaats van uit de dierenwinkel', vertelt Van Alem.