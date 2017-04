'Supergoed nieuws', maar Ben houdt zijn kippen nog even binnen

BOVEN-LEEUWEN - Pluimvee mag na een ophokplicht van vijf maanden weer naar buiten, maar Ben Janssen uit Boven-Leeuwen houdt zijn kippen voorlopig nog even binnen. Dat zei hij woensdag op Radio Gelderland.

'Ik heb deze week nieuwe kippen gekregen, het is nu nog vrij vroeg om ze naar buiten te doen. Ze moeten de stal leren kennen, het water, het voer', legt Janssen uit. 'Ze zijn nog niet buiten geweest, die moeten gaan leren.'

Zijn bedrijf werd in december 2016 preventief geruimd, omdat bij zijn buurman vogelgriep was uitgebroken.

Twijfels

Janssen heeft nog wel wat twijfels: 'Eind vorige week werd de ophokplicht met twee weken verlengd. Nu zijn we vier dagen verder en is het wel veilig. Je wilt niet dat het weer gaat gebeuren, omdat we een week te vroeg zijn.'

'Maar het is wel supergoed nieuws dat de kippen straks weer naar buiten kunnen. Ik ga ervan uit dat het goed is', stelt de pluimveehouder.

