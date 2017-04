A-status voor Kimberley Bos

ARNHEM - Skeletonster Kimberley Bos uit Ede heeft de A-status gekregen van sportkoepel NOC*NSF. Dat zei ze woensdag bij Omroep Max.

Door die status krijgt de 23-jarige Bos nu een hogere vergoeding van NOC*NSF en kan ze zich helemaal toeleggen op de sport.

Ze richt zich nu op de Olympische Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Bos werd in 2016 achtste bij de WK skeleton, dit jaar werd ze 14e. In januari scoorde ze wel goed bij een wereldbekerwedstrijd in St. Moritz. Tussen de internationale top eindigde ze als vijfde.