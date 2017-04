Rayhi mist komende twee thuisduels van NEC

Foto: Omroep Gelderland

ZEIST - NEC kan in de strijd om een langer verblijf in de eredivisie de komende twee wedstrijden niet beschikken over Mohamed Rayhi. De vleugelaanvaller is door de aanklager betaald voetbal drie duels geschorst waarvan één voorwaardelijk. NEC accepteerde de schorsing woensdag.

Rayhi krijgt de straf voor een overtreding op Joachim Andersen in de uitwedstrijd van NEC tegen Twente afgelopen zaterdag. Met nog drie wedstrijden te gaan, staat NEC op de zeventiende en voorlaatste plaats. Rayhi mist nu de thuiswedstrijden tegen Excelsior en AZ. Het laatste duel, uit tegen sc Heerenveen, is hij weer inzetbaar.