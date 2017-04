Zijn de bouwvakkers wel weg als straks het concertgebouw weer open is?

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Over ongeveer twee weken is het zover. Dan moeten de eerste proefconcerten gegeven worden in het nieuwe Musis Sacrum in Arnhem. Maar of dat ook gaat lukken... Bouwvakkers lopen namelijk nog volop rond en er moet nog wel één en ander gebeuren.

Het concertgebouw in de binnenstad van Arnhem krijgt steeds meer vorm en uitstraling, maar wie binnen komt ziet dat er vooral nog heel veel gewerkt wordt. Een likje lijm hier en daar en nog wat planken afmeten, het gebouw lijkt nog niet klaar voor Het Gelders Orkest (HGO) dat op 6 mei aftrapt met een concert voor het grote publiek. De directeur van HGO, Wiebren Buma, weet zeker dat het goed gaat komen. 'Als je al die bouwvakkers ziet denk je: Gaat dit wel allemaal goed komen? Maar mij is verzekerd dat dit goed komt. Er wordt ook kei en keihard gewerkt en als je goed kijkt zie je al wat een geweldige zaal het gaat worden.' 'Helaas dagelijkse praktijk' Ook de architect, Ralph van Mameren, weet zeker dat de eerste klanken zullen klinken op 6 mei. 'Dit is helaas wel de dagelijkse praktijk. Men moet vaak op elkaar wachten en op het laatst wordt er dan vaak het hardst gewerkt. Ik garandeer dat alles op 6 mei af is in de grote zaal.' Technische snufjes En dan kunnen ongeveer 2000 mensen in de zaal genieten van de 'beste akoestiek van Nederland', zo wordt gezegd. Daarnaast is de zaal ook uitgerust met enkele technische snufjes. 'De zaal heeft bijvoorbeeld een raam achter het podium, zodat het publiek het park erachter goed kan zien. Het unieke eraan is ook dat het raam open kan. Dat is nog nooit eerder zo groot gedaan, daardoor kan je ook naar het park toe spelen', zo verklaart Van Mameren. Daarnaast is er ook een podium dat omhoog en omlaag kan, zo kan een stuk van de zaal, wanneer het podium naar beneden is, betrokken worden bij het podium. Dan is er extra veel speelruimte. Muziek van allerhoogste niveau Bij Het Gelders Orkest zijn ze er maar wat blij mee. 'Als muzikant ben je je hele leven bezig om op het allerhoogste niveau muziek te maken en dan natuurlijk ook in een ruimte die daaraan bijdraagt. In Arnhem staat straks iets waar het orkest optimaal van gaat presteren', aldus Buma. Zie ook:



