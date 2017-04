Boomstammen zijn het koraal van de Maas

MAASBOMMEL - De aanleg van een natuurvriendelijke oevergeul langs de Maas bij Maasbommel is woensdag afgerond met een officiële opening. Het is resultaat is een geïsoleerde geul in de uiterwaard, waarin ruimte is voor natuur en mensen kunnen wandelen. En er zijn bijzondere oplossingen gevonden voor natuurontwikkeling.

Zo zijn de vier essen die ter hoogte van de nieuwe in- en uitstroomdrempels moesten wijken, stevig verankerd in de nieuwe geul gelegd. Rijkswaterstaat past dit zogenoemde rivierhout steeds vaker toe om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dood hout werkt namelijk als een soort koraal waar het al snel krioelt van het leven. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de watervoedselketen. Wandelaar zijn welkom Riviergebonden planten en dieren zijn met deze nevengeul weer een flink stuk leefgebied langs de Maas rijker. Wandelaars kunnen hier rondwandelen en uitrusten op een van de zitstenen die zijn neergelegd. Omdat het gebied op de eerste plaats de functie van riviernatuurgebied heeft, zijn er geen wandelpaden aangelegd; alleen ter hoogte van de veerstoep is een kort verhard paadje tot aan de kop van de geul gemaakt. Zo kan men ook vanaf een goed toegankelijke plek genieten van de geul. Af en toe meestromend rivierwater Bij normale waterstanden op de rivier ligt de geul geïsoleerd in de uiterwaard, niet verbonden met de Maas. Deze is dan gevuld met grondwater. Naar verwachting zal de geul gemiddeld eens per jaar wel meestromen met de rivier, wanneer het waterpeil hoog is. Op dat moment draagt de geul in enige mate bij aan waterstandsverlaging op de Maas.