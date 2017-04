Kilometerslange pijpleiding tegen rotte eierlucht

EDE - Jarenlang zaten ze ermee in hun maag in Ede: met het vervuilde grondwater in de wijken Rietkampen en Maanderveld. Het is door de voormalige Enkafabriek vervuild met sulfaat, een opgelost zout.

Dat dreigt ook terecht te komen in natuurgebied Binnenveld. Daarom willen gemeente, waterschap en provincie het water nu op gaan pompen om het daarna te lozen in de Nederrijn. Een oplossing waar niet iedereen blij mee is.

Rotte eierstank

In 2002 sluit de Enka-fabriek. Het fabrieksterrein wordt schoongemaakt en verkocht aan de gemeente. Maar later blijkt toch dat het grondwater onder de wijken Rietkampen en Maanderveld vervuild is met sulfaat. Dat opgeloste zout is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. 'Wanneer we helemaal niets zouden doen, dan gaat er echt niemand dood', zegt Gerard Hartman van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar het vervuilde grondwater kan in vijvers terechtkomen en stank veroorzaken in de zomers: 'een rotte eierstank.'

Kilometerslange pijpleiding

En het vervuilde grondwater dreigt ook in natuurgebied Binnenveld bij Ede en Wageningen te komen. Dat levert problemen op voor de kwetsbare planten, want die kunnen niet tegen sulfaat. Daarom komt er een 9 kilometerlange pijpleiding onder de grond waarbij het vervuilde grondwater wordt verdund.

Maar milieu-verenigingen vinden dat geen goede oplossing, zo zegt ook Partick Jansen van Mooi Wageningen; 'Kijk eerst of je het grondwater niet er plekke kunt zuiveren voordat je direct zo'n smeerpijp gebruikt.' Maar het waterschap vindt verdund lozen de meest efficiënte methode. Ook omdat sulfaat al van nature in de rivier aanwezig is. Gerard Hartman: 'Per liter 60 milligram, daar gooien we 2 milligram bij.' In 2018 vindt de aanleg van de afvoerleiding plaats.