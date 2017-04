Overlast bromtonen: één aanpak maar geen ultieme oplossing

ARNHEM - Mensen met klachten over bromtonen worden vanaf nu overal in Gelderland op dezelfde wijze geholpen. Bromtonen of laagfrequente geluiden zijn hele lage geluiden onder de 100 hertz die vaak veroorzaakt worden door machines. Mensen kunnen hierdoor ernstige gezondheidsklachten krijgen.

Het aantal klachten over dit soort bromtonen neemt volgens de provincie de laatste tijd toe. In 2015 kwamen er 24 klachten binnen bij het provincieloket en in 2016 waren dat er 45. Ook bij gemeenten en GGD's komen klachten binnen.

Ieder op eigen manier

Alle instanties gingen tot nu toe op hun eigen manier om met de klachten, maar dat wordt anders. Alle klachten worden in het vervolg doorgestuurd naar de omgevingsdienst. Daarvan zijn er zeven in Gelderland. De omgevingsdienst neemt contact op met de melder en komt langs voor een gesprek. Dan wordt gekeken of verder onderzoek naar de oorzaak van het geluid mogelijk is.

De provincie waarschuwt dat verwachtingen niet te hoog moeten zijn. Bromtonen zijn heel moeilijk aan te pakken. Vaak wordt er na een melding niet eens een geluid gevonden. Als er wel een geluid gemeten wordt, is het nog maar de vraag of de oorzaak gevonden kan worden.

In Zutphen hebben mensen al jarenlang last van een bromtoon. Daar is onderzoek naar gedaan, maar de uitkomst is nog niet bekend.

Maar als een bromtoon bijvoorbeeld veroorzaakt worden door machines op een bouwplaats in de buurt kan de omgevingsdienst kijken wat er gedaan kan worden. Volgens de provincie helpt het mensen sowieso vaak al als de oorzaak van een geluid duidelijk is.

Gemeenten machteloos door gebrek aan landelijke norm

Een lastig punt in de aanpak is dat zowel provincie, GGD als gemeenten geen bevoegdheid hebben om een laag geluid aan te pakken. Bij andere vormen van geluidsoverlast is er een landelijke norm, maar niet voor laagfrequent geluid. In 2015 drongen de gemeente Nijmegen en de GGD Gelderland-Zuid hier al op aan bij het Rijk.

De nieuwe werkwijze wordt het komende half jaar getest en daarna geëvalueerd. Als de omgevingsdienst helemaal niets kan doen voor een melder wordt de tip gegeven om contact op te nemen met de GGD. Die kan de melder beperkt helpen of doorverwijzen naar een Audiologisch Centrum voor therapie.

