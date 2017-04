Nog hoop voor Arnhemse vuurwerkshow: 'Het ligt klaar bij de leverancier'

ARNHEM - Er is toch nog hoop voor de grote vuurwerkshow tijdens Koningsdag in Arnhem. Een aantal ondernemers heeft zich gemeld. 'Ja ze geven ons wel hoop. De gemeente betaalt niet meer mee, dus anders houdt het gewoon op', vertelt Marieke van Kessel van de Stichting Koningsdag Arnhem.

Woensdag meldde De Gelderlander dat de vuurwerkshow niet meer door kan gaan omdat de gemeente Arnhem andere prioriteiten stelt. In totaal is er tussen de vijf en zevenduizend euro's nodig. 'Ik heb niet precies op mijn netvlies staan hoeveel ondernemers zich hebben gemeld. Maar het zou wel mooi zijn als het toch door kan gaan ja', aldus Van Kessel 'Het is een traditie. Om 22.00 uur naar de Rijn. Even knallen met z'n allen en dan weer verder.'

Als er genoeg geld is is er volgens de organisatie geen probleem. 'De vergunning is er en het vuurwerk ligt klaar bij de leverancier.' Inmiddels is er ook een donatie-actie voor het vuurwerk opgestart. 'Binnen een dag hebben we al 52 procent van het benodigde bedrag binnen. Dus ik ben positief gestemd', zegt Van Kessel.