Kinderen verdacht van vernielingen aan voertuigen

Foto: Politie Rheden-Rozendaal

RHEDEN - In het onderzoek naar een reeks vernielingen in Rheden is de politie op zoek naar twee kinderen die er vermoedelijk bij betrokken waren.

Aan de Pinkelseweg zijn woensdag meerdere autobanden lek gestoken en een autoruit vernield. Ook stalen de daders goederen uit een wagen. De kinderen naar wie de politie op zoek is, zijn door getuigen gezien. 10 à 11 jaar oud Beiden hebben een blanke huidskleur en zijn 10 à 11 jaar. De een heeft blond haar en droeg een blauwe jas met capuchon. De andere heeft donker haar en had een zwarte jas met capuchon aan. Het geslacht van de kinderen is niet bekend. Foto: Politie Rheden-Rozendaal Vrouw met zwarte hond De politie is ook nog op zoek naar een getuige die met haar grote zwarte hond over de Pinkelseweg liep. Deze vrouw zou gesproken hebben met de eigenaar van de voertuigen. Ook zou er tijdens de vernielingen een groepje hardlopers verderop hebben gestaan. Ook met hen wil de politie in contact komen. Foto: Politie Rheden-Rozendaal