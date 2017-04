Veel rook door brand in bedrijfspand

ANDELST - In Andelst, aan de Wanraaij, is bij een bedrijf woensdagmiddag brand uitgebroken. Door de brand kwam er veel rook vrij. 'Maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee, het gaat om een klein brandje tussen de gevelplaten', vertelt een woordvoerder.

Bij de brand raakte niemand gewond. Het personeel moest door de brand wel naar buiten. De brand is ontstaan doordat een tuinbedrijf het onkruid aan het wegbranden was. De vlam sloeg toen tussen de platen.

De brand is onder controle, maar de brandweer is nog wel even bezig met nablussen.