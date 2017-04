Gratis broodjes vinden gretig aftrek

Foto: Sander van der Wel

ELST - Cateraar Gidy van Gaans van Atelier de Beleving uit Arnhem heeft 450 gratis broodjes met worst over. Hij belandde in de file, kwam te laat en geeft ze daarom maar gratis weg in Elst. Daar vinden ze gretig aftrek.

Van Gaans was op weg naar Antwerpen. Daar is een groot evenement, de Buitenspeeldag. Kinderen mogen vandaag geen tv kijken, maar ze zouden dus wel een broodje worst krijgen. De Arnhemse cateraar belandde echter in een file en was daarom te laat. Van Gaans keerde daarom maar om. Hij deed een oproep op Omroep Gelderland om te horen wat hij met de broodjes kon doen. Uiteindelijk worden de broodjes vanaf 17.00 uur gratis uitgedeeld op de carpoolplaats bij de Intratuin langs de A325 bij Elst. Mensen kunnen wel een bijdrage geven voor Jantje Beton. '75 worsten hebben we aan een goed initiatief beloofd, we hebben er dus nog 375 over. We blijven hier tot het op is', verzekert hij.