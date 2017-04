Gelderse rugbydames: 'We knuffelen gewoon wat hardhandiger'

ARNHEM - Rondvliegende ledematen, oerschreeuwen, kluiten modder en klodders bloed. Rugby wordt door velen niet gezien als typische vrouwensport.

Toch doen Sheila Sapulletey en Sandra Luppens de sport met veel plezier. 'Als je de techniek eenmaal onder de knie hebt, dan raak je er zo verslaafd aan dat je het alleen maar vaker gaat doen', vertelden ze woensdagmiddag aan radiopresentator Rob Kleijs.

Toch doen niet veel vrouwen de sport. De dames zitten in een gecombineerd team van twee clubs, Wild Rovers uit Doetinchem en The Pigs uit Arnhem. Er wordt afwisselend getraind in de twee steden.

Eerlijke sport

Toch is het volgens de dames een heel geschikte sport voor vrouwen. 'Het is een eerlijke sport. De scheidsrechter krijgt superveel respect. Na de wedstrijd drink je met zijn allen een biertje.' Het beeld bestaat dat vrouwen die de sport doen wat mannelijke types zijn. 'Dat valt in ons team wel mee. We hebben vrouwen die voor de wedstrijd op hakken lopen en tijdens onder de modder komen te zitten, met soms een beetje bloed. We knuffelen gewoon wat hardhandiger', lachen ze.

Wat is de kick? 'Scoren en door mensen heen lopen. Weten dat je de kracht hebt om mensen opzij te beuken, dat is een heerlijk gevoel.' Mocht de belangstelling gewekt zijn: ze zoeken nog leden. 'Of je groot of klein, snel of traag bent: dat maakt allemaal niet uit. We hebben 15 verschillende posities, met allemaal verschillende eisen.'

Beluister hieronder het hele gesprek: