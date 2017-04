BuitenGewoon Radio: Welke historische sporen vind je in het landschap van Nationaal Park Veluwezoom?

RHEDEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Vandaag neemt, verslaggever René Arendsen voor één keer het stokje van Laurens over. Samen met boswachter Andre ten Hoedt maakt René een historische wandeling over Nationaal Park Veluwezoom. Welke sporen zullen ze tegenkomen?

Ruim 5100 hectare bos, heide, zandverstuivingen en statige landgoederen: het Nationaal Park Veluwezoom ten oosten van Arnhem is zo groot dat er vele wandelingen en verhalen te vertellen zijn zonder in herhaling te vallen. Het natuurgebied, bekend van de 90m hoge Posbank, de Schotse hooglanders en IJslandse paarden ligt er deze ochtend vredig bij.

Stuwwallen

Het variërende landschap heeft Nationaal Park Veluwezoom vooral te danken aan de ijstijden, waarin heel wat hoogteverschillen zijn ontstaan in de vorm van stuwwallen.

De overgang van stuwwallandschap naar riverenlandschap vormde bij uitstek een omgeving voor de aanleg van landgoederen.

Landgoed Heuven

Andre ten Hoedt, boswachter van Natuurmonumenten, laat René vandaag de zuidkant van het Nationale Park zien. Ze starten bij Landgoed Heuven: een relatief jong landgoed in Nationaal Park Veluwezoom dat dateert uit de 19e eeuw. Golvende bouwlanden bepalen voor een belangrijk deel het landschap. Agrarisch gebruik speelde eeuwenlang een belangrijke rol.

Twee derde van Nationaal Park Veluwezoom bestaat tegenwoordig uit bos. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Aan het eind van de middeleeuwen waren er vooral bossen op de flanken van de stuwwal. Door te intensief gebruik gingen ze uiteindelijk over in heidevelden. De sporen van de middeleeuwse ijzerwinning..

IJslandse paarden

Toch zijn in Nationaal Park Veluwezoom nog altijd heidevelden aanwezig, zoals de Beekhuizense heide waar de IJslandse paarden mee helpen met het heidebeheer.

