Oorzaak van grote brand bij AkzoNobel nog steeds onduidelijk

ARNHEM - Het is nog steeds onduidelijk waardoor de brand bij chemicaliënfabriek AkzoNobel in Arnhem dinsdag is ontstaan.

Aan het eind van de middag brak er op de tweede verdieping bij een droogmachine brand uit. De brandweer rukte massaal uit naar het terrein aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Er was lange tijd gevaar op een stofexplosie. Productie ligt stil Door de brand ligt de productie in de fabriek stil. Volgens een woordvoerder van AkzoNobel is het nog onduidelijk wanneer de productie weer van start kan. Ook moet gekeken worden of de voorraden nog goed zijn na de brand. De brandweer liet dinsdagavond al weten dat de schade in het bedrijf groot was. Over de hoogte van het schadebedrag kon de brandweer niks zeggen. Bedrijf doet zelf onderzoek AkzoNobel doet zelf onderzoek naar de oorzaak van de brand. Zie ook: Brand AkzoNobel onder controle, schade groot