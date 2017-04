Leerlingen geven speelgoed aan minima: 'best confronterend'

ULFT - Leerlingen van het Graafschap College in Groenlo hebben woensdag cadeaus ingepakt voor kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven. Tijdens kerst hebben de leerlingen ruim negenduizend euro opgehaald waarvan ze boeken en speelgoed hebben aangeschaft.

'We vinden het belangrijk dat onze studenten weten dat het niet voor iedereen allemaal zo vanzelfsprekend gaat', zegt docent Els Bouwmeester. 'Dat iets voor een ander doen, iets voor een ander over hebben een goed gevoel geeft en dat het heel belangrijk is om te doen. Daarom organiseren we ieder jaar een actie rond de Kerst.'

Dit jaar zamelden de studenten tijdens de zogenoemde ‘Nacht van Schralenstein’ ruim negenduizend euro in voor kinderen uit Oost-Achterhoek die leven onder de armoedegrens. 'Nou weten we niet precies wie dat zijn, daarvoor hebben we contact gezocht met de Voedselbank.'

Boek en speelgoed

Ieder kind krijgt een leesboek en een stuk speelgoed, ongeacht hoe oud zij zijn. Woensdagmorgen werden de cadeaus ingepakt door de betrokken studenten, zodat de pakjes donderdag naar de Voedselbank kunnen worden gebracht. 'Het gaat heel goed. We hebben uitleg gekregen, daarna hebben we de taken verdeeld en zijn we aan de slag gegaan', aldus leerling Aniek Geerdink.

Confronterend

Enkele leerlingen mochten in de aanloop van het project een bezoek brengen aan de Voedselbank. 'Het was best wel confronterend eigenlijk', zegt studente Lotte Geurkink. 'Je hebt eigenlijk helemaal niet in de gaten dat zoveel mensen in de omgeving naar de Voedselbank moeten.'