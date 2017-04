Problemen bij ic: inspectie tikt Gelre ziekenhuizen op de vingers

ZUTPHEN - Op de afdeling intensive care (ic) van Gelre ziekenhuizen Zutphen is de kwaliteit en veiligheid van zorg in het geding geweest. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Sinds 28 februari is het ziekenhuis overgeschakeld van intensive care naar high care. Uit een inspectiebezoek en een onderzoek van een externe visitatiecommissie was gebleken dat de ic-zorg niet aan de voorwaarden voldeed.

Zo blijkt uit de onderzoeken dat er tekortkomingen waren bij de toediening van medicijnen en de omgang met apparatuur. De inspectie droeg het ziekenhuis daarom op 24 februari op om de ic-zorg te staken. Dat heeft het ziekenhuis dezelfde dag nog bevestigd. Vier dagen later schakelde het ziekenhuis over naar high care.

De afschaling naar high care is voor de inspectie niet voldoende. Die vindt dat het ziekenhuis onvoldoende rekening houdt met de risico’s die daardoor ontstaan. De raad van bestuur moet binnen een maand precies opschrijven welke zorg het ziekenhuis in Zutphen kan leveren. In dat plan moet ook staan hoe men daarover communiceert met patiënten, huisartsen en de ambulancedienst.

