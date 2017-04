Geen grote vuurwerkshow tijdens Koningsdag Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Dit jaar is er met Koningsdag geen grote vuurwerkshow in Arnhem. Volgens Stichting Koningsdag Arnhem is het geld op. Dat meldt De Gelderlander.

De gemeente Arnhem betaalde normaal mee aan de show, maar heeft andere prioriteiten gesteld. Geen sponsors De stichting heeft nog wel geprobeerd sponsors te vinden, maar dat is niet gelukt. 'Heel vervelend, want we vinden het prachtig. Er zijn weinig partijen die zomaar vijf- tot zevenduizend euro kunnen uittrekken', aldus penningmeester Bert de Jong tegen de Gelderlander. Evenementenwethouder Gerrie Elferink laat aan de krant weten dat marktpartijen zelf de show moeten betalen.