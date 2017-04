Kern Winterswijk moet beschermd dorpsgezicht worden

WINTERSWIJK - De kern van Winterswijk moet beschermd dorpsgezicht worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een eerste stap hier naar toe.

Het gaat om het (Mondriaan)zicht op de Scholtebrug en de historische kern. Het voornemen om dit als beschermde dorpsgezicht aan te wijzen komt voor uit de Erfgoednota 2017-2020 die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Mooi houden en mooier maken

Hiermee blijven de beeldkwaliteit en de cultuurhistorische waarde van de dorpskern van Winterswijk behouden. Volgens de gemeente is het een kans om 'de kwaliteiten die er zijn te versterken en plekken waar de kwaliteit in het verleden achteruit is gegaan, op te pakken en te verfraaien'.

In de aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht zijn de cultuurhistorische waarden van het gebied opgenomen en legt de gemeente de afspraken vast hoe deze waarden behouden kunnen worden. Ontwikkeling van het gebied blijft wel mogelijk.

De betrokken bewoners hebben een brief ontvangen en kunnen binnenkort een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Na de zomer worden die behandeld.