Rabobank grijpt in: deel pinautomaten weg door gevaar plofkraak

DOETINCHEM - De Rabobank overweegt zeven pinautomaten in de Achterhoek en de Liemers weg te halen of te verplaatsen. Ze staan op een plaats waar omwonenden risico lopen als een automaat wordt opgeblazen.

Uit een onderzoek van de Rabobank blijkt dat zeven automaten als 'risicovol' zijn bestempeld, zegt directievoorzitter Wendy Verlaan van Rabobank Graafschap. Daar wonen mensen boven of naast een pinautomaat. Om welke locaties het gaat, wil ze nog niet zeggen. Rabobank Graafschap is actief in een groot deel van de Achterhoek en een klein stuk van de Liemers.

Rabobank Graafschap was al een onderzoek begonnen, maar door de plofkraak met Pasen in Doetinchem is dat in een stroomversnelling gekomen. Vooral omdat de wijze waarop een plofkraak wordt gepleegd, is veranderd. Vroeger werd er gas gebruikt, bij de plofkraak aan de Haareweg in Doetinchem was sprake van explosieven. Zes woningen werden uit voorzorg ontruimd.

Meer schade, meer risico

'Vroeger was er alleen schade voor ons', zegt Verlaan. 'Bij explosieven heb je een andere situatie. Er is dan veel meer schade en er is veel meer risico voor omwonenden. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.'

Volgens Verlaan is het zaak om een balans te vinden tussen een goede dienstverlening en veiligheid. Of de pinautomaat aan de Haareweg terugkeert, is volgens Verlaan nog niet bekend.

