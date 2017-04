Raadslid vraagt uitleg over vuurwerkverbod NEC

NIJMEGEN - Namens supporters van NEC heeft gemeenteraadslid Paul Eigenhuijsen uitleg gevraagd over het vuurwerkverbod bij de training van NEC op 1 april daags voor de wedstrijd tegen Vitesse.

De fractievoorzitter van Nijmegen.NU vroeg onder meer naar de enorme politie-inzet die daarmee gepaard ging. Volgens de gemeente was de aanleiding een onaangekondigde mars door de wijk Hatert twee weken eerder voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en voelden wijkbewoners zich geïntimeerd.

Toen de gemeente vervolgens de oproep op Facebook zag om vanuit het voormalige Café Goffertzicht een protestmars naar het trainingsveld te houden, werd besloten tot deze maatregelen. De overduidelijk zichtbare politie-inzet was volgens de gemeente om ordeverstoring te voorkomen.

Ook stelde Eigenhuijsen vragen over het vuurwerkverbod zelf. De gemeente liet weten dat dit niet aan de orde is. Alleen georganiseerd vuurwerk, zoals bij de training op 1 april, is nog toegestaan. De jaren daarvoor heeft volgens de gemeente het afsteken van illegaal vuurwerk meerdere malen tot zeer onveilige situaties geleid.