Buurtbewoners zijn overlast papierfabriek in Renkum zat

RENKUM - Buurtbewoners van papierfabriek Parenco in Renkum zijn de overlast van het bedrijf zat. Omwonenden hebben last van stank en geluid. Ook zijn er klachten over trillingen en vrachtverkeer rond de fabriek.

De klachten blijken uit een enquête die is gehouden door een comité van zes omwonenden van de fabriek. Volgens comitélid Jan Stoel zijn de klachten vooral toegenomen sinds Parenco een oude papiermachine in augustus 2016 weer heeft opgestart. De machine werd voorheen gebruikt voor het maken van krantenpapier. Door overcapaciteit heeft de machine zes jaar stil gelegen. De machine is inmiddels omgebouwd en wordt nu gebruikt voor het maken van verpakkingspapier.

Ook naar gezondheid kijken

Volgens Stoel zorgt de machine soms voor zoveel uitstoot dat het met zonnig weer lijkt alsof het bewolkt is. 'We hebben nu klachten verzameld over overlast, maar er is bijvoorbeeld nog niet gekeken naar problemen met de gezondheid. Het is niet uit te sluiten dat daar ook klachten over zijn die aan de uitstoot van de fabriek zijn te relateren. We zouden het goed vinden als dat ook nog zou worden onderzocht', zegt Stoel.

Geduld is op

Volgens Stoel hebben buurtbewoners vaak genoeg aangegeven bij Parenco dat ze van verschillende zaken last hebben: 'Het bedrijf zegt de hele tijd aan oplossingen te werken, maar er gebeurt te weinig en het geduld is nu na acht maanden wel een beetje op.'

Geen reactie Parenco

Het comité heeft 760 enquêteformulieren uitgezet. Daarvan hebben ze 167 ingevulde formulieren teruggekregen. In 37 gevallen waren er geen klachten. De uitkomsten van de enquête zijn vanmiddag aangeboden bij Parenco. Het bedrijf wil vandaag niet op de klachten reageren. Morgen krijgt ook het gemeentebestuur van Renkum en de provincie de uitkomsten van de enquête aangeboden.