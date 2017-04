Leiwakabessy: spelers NEC achter Hyballa

NIJMEGEN - Ondanks de dramatische reeks van NEC kan trainer Peter Hyballa nog altijd rekenen op de steun van de spelersgroep.

Dat zegt routinier Jeffrey Leiwakabessy. "Ja, natuurlijk. Hij probeert er alles aan te doen om ons doel te halen, namelijk in de eredivisie blijven. Maar wij zijn als spelers verantwoordelijk voor wat wij op het veld laten zien. De trainers kunnen heel veel dingen zeggen, maar als wij het niet uitvoeren, kan hij daar niks aan doen. NEC staat bekend om veel strijd, passie en energie in een wedstrijd gooien."

Zaterdagnacht stond de linksback woedende supporters te woord na de verloren wedstrijd tegen Twente. "Ik begrijp hun teleurstelling. Ik begrijp dat ze daar staan en we moeten ze dan ook te woord staan. Zij hebben veel liefde voor de club en balen dat hun club onderaan bungelt. We hebben het drie jaar geleden meegemaakt. Toen zijn we na een zware periode gedegradeerd, dat mag nu niet gebeuren. Ook al zijn de meeste spelers jong, het zijn wel profvoetballers. Ze weten dat dit kan gebeuren. Ik zal ze overal bij helpen, maar ze moeten zich realiseren dat het lastig zal worden."