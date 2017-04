KNVB Beker al even naar Arnhem

ARNHEM - Altijd al op de foto gewild met de KNVB Beker? Woensdagmiddag kan het in Arnhem.

In de aanloop naar de bekerfinale op 30 april tussen AZ en Vitesse kunnen fans al even aan de beker 'ruiken'. Van 11.00 tot 13.00 uur is de beker in Alkmaar, van 16.00 tot 18.00 is die te bewonderen op het Land van de Markt bij het Musiskwartier in Arnhem.

De traditie is vorig jaar geboren, toen de beker in Rotterdam en Utrecht stond. Fans lieten zich toen vereeuwigen met de 'zilveren dennenappel'. Ze maakten toen een #bekerselfie.