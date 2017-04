DEIL - Spannende nachten deze week voor fruittelers. Overleeft het fruit de nachtvorst?

Bij Kersenteeltbedrijf De Oosterling in Deil - met zo'n 2000 kersenbomen - halen ze woensdagmorgen opgelucht adem. De kersen zijn niet beschadigd.

Het werd minder koud dan was voorspeld, zegt Marius van Gellicum. 'Het is net geen -2 graden geweest.' Dat valt dus mee. 'Gelukkig wel. Als het 2 graden kouder was geweest, dan hadden we er erg last van gehad. Vooral de Cordia's, die kunnen niet tegen de vorst.' Cordia is een van de acht rassen die De Oosterling heeft.

Marius van Gellicum inspecteert de bloesem. Foto: Omroep Gelderland

Gras kort, verder geen maatregelen

Doordat het gras kort is gehouden, kon de warmte uit de grond makkelijk omhoog komen. 'Gisteren hebben we nog gemaaid.' Verder heeft Van Gellicum geen maatregelen genomen.

'Op de achtergrond kun je de pompen horen draaien van fruittelers in de buurt die appels en peren aan het beregenen zijn', zegt Van Gellicum. 'Maar bij kersen gaat dat niet. Want als je nu gaat beregenen, dan krijg je later in de teelt last van schimmels. En op zo'n manier dat het minstens zo erg is als de vorst.'

Fruitbomen in Acquoy worden beregend:

Foto: Jan Horde

Van Gellicum kiest ook niet voor vuurpotten. 'Dan moet je er tussen 100 en 200 potten neer gaan zetten per hectare. Bij ons zouden dat er dan 600 tot 800 zijn, van een tientje per stuk. Als je het de ene nacht doet, moet je het de andere nacht ook doen. Anders heb je het voor niks gedaan. Dat is zo'n kostbare maatregel. Dat is bijna niet rendabel om te doen.'

Onze verslaggever nam een kijkje bij het kersenteeltbedrijf:

Bevroren perenbloesem:

Foto: Joyce Derksen

Nóg een koude nacht

Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup werd het op de koudste plekken in Gelderland 3 graden onder nul. Op de Veluwe en in de Achterhoek vroor het aan de grond 6 à 7 graden. Komende nacht wordt het weer zo koud, zegt Bloem. 'Dus de fruittelers zijn gewaarschuwd.'

Kersenteler Van Gellicum is positief gestemd. 'Deze temperaturen zijn te overzien.'