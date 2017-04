Man berooft en mishandelt arts

Foto: Pexels

ROTTERDAM - Een man van 27 uit Arnhem is aangehouden, omdat hij in een ziekenhuis in Rotterdam een arts beroofd en mishandeld zou hebben.

De arts liep eerste paasdag door de gang van een gebouw waar alleen personeel mag komen. Ze zag een man aan de deuren voelen en vroeg hem wat hij zocht. De man gaf een vaag antwoord en liep naar de uitgang. De arts liep terug naar haar kamer en belde de beveiliging. Nog voordat die er was, werd er op haar deur geklopt. Ze opende de deur en daar stond de man die ze eerder op de gang had gezien. Hij kwam de kamer binnen, duwde de arts op de grond en sloeg haar met de vuisten in het gezicht. Daarna ging hij er met de inhoud van haar tas vandoor. Een beveiliger wist hem te grijpen toen hij buiten over het hek wilde klimmen. De politie heeft hem daarna aangehouden.