Brandweer takelt koe uit put in Putten

Foto: ANP

PUTTEN - De brandweer heeft dinsdagavond in Putten een koe uit een put getakeld. Het dier was om onbekende redenen in de put gevallen.

Het incident gebeurde op een boerenerf aan de Volenbekerweg. De brandweer van zowel Ermelo als Elspeet kwam ter plaatse. Met behulp van een takel werd de koe uit haar benarde positie bevrijd. Het is onduidelijk hoe het dier eraan toe is.