Man slaat vrouw in supermarkt

NUNSPEET - De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij in een supermarkt in Nunspeet een vrouw in haar gezicht heeft geslagen.

Dankzij getuigen kon de man worden opgespoord. Hij is aangehouden in Oldebroek. Wat de aanleiding van de klap was, is niet bekend.