Eigen stadstekenaar voor Nijmegen

NIJMEGEN - Nijmegen krijgt een eigen stadstekenaar. Dat wil het college van burgemeester en wethouders. Voor zover bekend heeft alleen Amsterdam al een stadstekenaar.

Een stadsdichter is er al, een stadsorganist ook en de Waalstad kent zelfs een stadsbeiaardier. Maar als het aan wethouder Velthuis ligt komt daar ook een stadstekenaar bij.

Waardevolle aanvulling

Het college heeft de organisatie van het jaarlijkse tekenfestival The Big Draw gevraagd om een plan op te stellen voor het instellen van een stadstekenaar. 'Het initiatief is volgens ons een waardevolle aanvulling op het cultuurklimaat in Nijmegen geeft impulsen aan het tekenen en de creativiteit in het algemeen en bevordert op een artistieke wijze het culturele imago van Nijmegen.'

'Nijmegen heeft zekere traditie en reputatie op tekengebied'

Volgens Velthuis leeft tekenen in Nijmegen. In de bibliotheek is sinds 2016 maandelijks het Tekencafé waar liefhebbers onder begeleiding tekeningen bij teksten maken. En met drie succesvolle edities van tekenfestival The Big Draw en een vierde die in september plaatsvindt, heeft Nijmegen volgens wethouder Velthuis een zekere traditie en reputatie op tekengebied.

De stadstekenaar zal onder meer tekeningen maken over verschillende gebeurtenissen in Nijmegen en tekeningen maken van kunst- en cultuurhistorie in de Waalstad. Het college wil in eerste instantie drie jaar aan de slag met het initiatief en dan besluiten over een mogelijk vervolg.