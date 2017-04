Markt Huissen na flinke vertraging eindelijk klaar. Nou ja, bijna dan...

HUISSEN - Eindelijk is 'ie klaar! Nou ja, bijna dan. Dinsdagavond is het nieuw ingerichte marktplein in Huissen in elk geval officieel in gebruik genomen. De herinrichting heeft de nodige tegenslagen gehad, tot frustratie van veel winkeliers.

Sprookje

Wethouder Johan Sluiter die bij de ingebruikname een plaquette onthulde, begon zijn toespraak met de woorden: 'Er was eens...' en zei dat een sprookje in Huissen werkelijkheid is geworden. Maar dat sprookje kende wel de nodige plotwendingen.

Over de herinrichting van het marktplein in Huissen is al anderhalf jaar gesproken voordat het werk in oktober 2016 eindelijk begon. Maar dachten de winkeliers eerst dat het met twee weken gebeurd zou zijn, uiteindelijk duurde het nog zo'n half jaar.

Rederij failliet

Belangrijkste oorzaak van de vertraging was dat de natuurstenen maar niet kwamen. De rederij van het schip dat de stenen moest vervoeren ging failliet. Toen een deel van de stenen eenmaal gelegd was, waren veel winkeliers niet blij want een groot deel van de markt werd afgezet met hekken om het cement de tijd te geven om uit te harden. En dat viel niet in goede aarde, aangezien de feestdagen voor de deur stonden.

Wachten waard

Maar nu ligt er dan een nieuw marktplein en volgens wethouder Johan Sluiter was dat plein het wachten waard. 'Je ziet een groot terrein dat geschikt gemaakt is voor evenementen en waar het goed toeven kan zijn op de terrassen, die door de aanliggende horeca op het terrein kunnen worden uitgezet.'

Bijna klaar

En toch onthulde de wethouder naar eigen zeggen met een 'dubbel gevoel' de plaquette op het nieuwe marktplein. Want de markt is nog niet af. 'Daardoor moet helaas de weekmarkt weer enige weken voor een gedeelte naar de Aloysiuslocatie verplaatst worden.' Nu maar hopen dat die afsluiting niet al te veel gemopper meer oplevert.

Winkeliers baalden eind vorig jaar van gedeeltelijke afsluiting markt in Huissen: